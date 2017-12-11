برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات بالدوري في ليلة عودة سواريز للتسجيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب برشلونة على مضيفه فياريال بهدفين نظيفين ليواصل تحليقه بعيدا بصدارة الدوري الإسباني، في مباراة عاد فيها النجم الأوروغوياني لويس سواريز للتسجيل، وطرد فيها لاعب من أصحاب الأرض.

فعلى أرضية ملعب "لا سيراميكا"، اتسم أداء الفريقين في الشوط الأول بالحذر، إذ لم ينجح برشلونة في فك عقدة دفاع الغواصات، ولم يشكل لاعبو فياريال خطورة كبرى على مرمى الفريق الكتالوني.

وفي الشوط الثاني، تلقى لاعب فياريال دانييل رابا، بطاقة حمراء عند الدقيقة 60، وهي الحادثة التي كانت نقطة تحول في المباراة، إذ سجل برشلونة الهدف الأول عبر سواريز عند الدقيقة 72، قبل أن يضيف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني عند الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، وصل برشلونة إلى نقطته رقم 39، واستعاد نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين أمام فالنسيا وسيلتا فيغو، ليبتعد عن أقرب منافسيه بفارق خمس نقاط.

يذكر أن ميسي، وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في ترتيب هدافي الدوري الإسباني، إلى أربعة أهداف بعد وصوله إلى هدفه رقم 14 خلال الموسم الحالي.