مدرب الجزيرة للاعبيه: ستواجهون لاعبي ريال مدريد الحقيقيين بعد أن عرفتموهم في "بلاي ستيشن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حفز مدرب الجزيرة الإماراتي، الهولندي هينك تين كات، لاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2017 والمقام في الإمارات، عبر لفت أنظارهم إلى أنهم سيواجهون اللاعبين الحقيقيين للفريق الملكي بعد أن كانوا يعرفونهم فقط عبر لعبة "بلاي ستيشن".

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي الذي عقد، الثلاثاء، "بعض اللاعبين الشباب كانوا يلعبون بلاي ستيشن ويختارون ريال مدريد، إنهم يعرفون جميع اللاعبين من خلال هذه اللعبة، أما الآن فهم سيواجهون اللاعبين الحقيقيين".

وعن المقارنة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي أكد مدرب الجزيرة أن اختيار الأفضل منهما مثل الحيرة باختيار سيارة رولز رويس زرقاء أم حمراء، مشيرا إلى أن البعض يحب اللون الأزرق والبعض الآخر يحب الأحمر.

وسيواجه الجزيرة نظيره الملكي في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لتكون المواجهة الأولى بين فرق إماراتي مع ملوك مدريد، في مونديال الأندية.

يذكر أن "فخر أبوظبي" نجح في تجاوز عقبة بطل آسيا، أوراوا ريدز الياباني، في مباراة ربع النهائي بفضل هدف النجم الإماراتي علي مبخوت.