غوارديولا عن العراك بعد الديربي: احتفلنا بطريقة طبيعية بعد الفوز على مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن لاعبيه احتفلوا بالطريقة الطبيعية والصحيحة بعد الفوز على مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن لاعبي "مواطني مانشستر" والجهاز الفني لم يحاولوا استفزاز الخصم أو الجماهير بعد فوزهم بـ "الديربي"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع سوانزي سيتي.

وتحدث غوارديولا عن الجدل الذي يدور في الأوساط الكروية والإعلامية الإنجليزية بشأن الأحداث التي شهدتها غرف تبديل الملابس بعد نهاية ديربي مانشستر والتي أسفرت عن إصابات في صفوف الجهاز الفني للسيتي، قائلا إن فريقه "احتفل بشكل طبيعي جدا كأي فريق يفوز بمباراة هامة".

وأضاف المدرب الإسباني "كنا نحتفل ونتبادل العناق في غرف تبديل الملابس، ولم نقم بالاحتفال على أرضية الملعب، ولكن في أولد ترافورد عليك أن تمر بغرف تبديل الملابس الخاصة بالفريق الضيف قبل المرور إلى تلك الخاصة بالفريق المضيف، ورغم ذلك فقد كنا نحتفل بالداخل ولم نقم بأي فعل مبالغ به".

ورفض غوارديولا الدخول في تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن الاتحاد الإنجليزي يجري تحقيقاته لمعرفة ما حدث، مؤكدا أن السيتي عبر عن وجهة نظره للاتحاد بخصوص الواقعة.

وكانت الصحف البريطانية قد أشارت إلى نشوب عراك بين المدرب البرتغالي لليونايتد، جوزيه مورينيو، والحارس البرازيلي للسيتي، إيديرسون، الأمر الذي أدى إلى رشق مورينيو بقارورة ماء، كما ورد اسم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الحادثة التي أسفرت عن إصابة اللاعب السابق لأرسنال ومساعد غوارديولا الإسباني ميكيل أرتيتا.

يذكر أن ديربي مانشستر كان قد انتهى بفوز السيتي على اليونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد، ليبتعد "مواطنو مانشستر" بفارق 11 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عن غريمهم التقليدي.