زيدان: مخطئ من يظن أن الجزيرة سيكون خصما سهلا.. وسعيد بالاستقبال الذي حظينا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، من الاستهانة بالجزيرة الإماراتي، مشيرا إلى أن الفريق المضيف سيضع كل ثقله أمام ريال مدريد، لأنه يطمح للمنافسة على لقب البطولة كما أن هذه المباراة ستكون بمثابة مباراة الموسم بالنسبة له، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال زيدان "سنلعب أمام فريق، يرى البعض أنه سيكون خصما سهلا بالنسبة لنا، ولكننا سنرتكب خطأ إذا فكرنا بهذه الطريقة، نحن ننظر للمباراة شكل معاكس، فعندما يلعب أي فريق ضد ريال مدريد وتكون المنافسة على تحقيق لقب معين، فإنه سيقدم كل ما بوسعه لذلك يجب علينا أن نحافظ على تركيزنا ونقدم أداءنا المعتاد".

وعن العاصمة الإماراتية أبوظبي أكد زيزو أنه سعيد جدا بالاستقبال الذي حظي به فريقه من قبل الجماهير، كما أشار إلى أن المدينة الإماراتية أثارت إعجابه.

وأضاف زيزو "البطولة هذا العام مختلفة عن العام السابق، ففارق التوقيت أقل، وهو أمر يصب في صالحنا، وصلنا الأحد، وقمنا بإجراء حصص تدريبية على مدار يومين، سنصب كل تركيزنا على المباراة نصف النهائية كما أننا في وضع جيد وهو الأمر الأهم".

أما عن جاهزية الويلزي غاريث بيل والفرنسي رافائيل فاران، فقال زيدان "لقد تدربا بشكل جيد ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث غدا، أنا سعيد للغاية بجاهزية جميع اللاعبين، وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمدرب".

وبشأن لاعبه المغربي أشرف حكيمي أكد المدرب الفرنسي أنه يتطور يوما عن يوم ويقدم مستويات جيدة وأشار إلى أنه جاهز لخوض مباراة الأربعاء.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه الجزيرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2017، في مباراة يطمح الفريق الإماراتي إلى أن يصنع التاريخ فيها عبر إقصاء الفريق الملكي.