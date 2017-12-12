غياب نخبة من النجوم عن قائمة السعودية المشاركة في كأس الخليج 23

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قائمة المنتخب السعودي الذي سيشارك في بطولة كأس الخليج، خليجي 23، والمقرر إقامتها في الكويت، في 22 ديسمبر/كانون أول الجاري، بغياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين للأخضر، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للأخضر.

وضمت القائمة كل من عساف القرني ومسلم آل فريج وعبد القدوس عطية ومحمد خبراني وعبد الله الشمري وعبد الرحمن العبيد وعبد الله العمار وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وهمام سالم وسالم علي وجابر عيسى وأحمد الفقي وعبد العزيز الجبرين ونوح الموسى ومحمد كنو وخالد الكعبي وأحمد الفريدي وسلمان المؤشر وعلي النمر وعبد الرحمن الغامدي ومختار فلاتة وهزاع الهزاع وفراس البريكاني.

ولم تضم القائمة سوى عدد قليل من نجوم المنتخب الأول، في حين غاب عنها نخبة من أبرز لاعي الأخضر، مثل تيسير الجاسم وسالم الدوسري وفهد المولد وأسامة هوساوي ومحمد البريك ونواف العابد وغيرهم من اللاعبين البارزين.

ويبدو أن المنتخب السعودي لن يخاطر بإشراك لاعبيه الأساسيين في كأس الخليج، خوفا عليهم من التعرض لإصابات قد تحرمهم من المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 والمقرر إقامتها في روسيا.

وستقام بطولة الخليج رقم 23 في الكويت، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية، وذلك بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في العاصمة السعودية، الرياض، وفاز المنتخب القطري بلقبها.

وكان من المقرر أن تستضيف قطر هذه النسخة من البطولة نيابة عن العراق، قبل رفع الحظر عن الملاعب العراقية، لكن وجهتها تحولت بعد ذلك إلى الكويت.

يذكر أن الأخضر كان قد توج بلقب كأس الخليج في ثلاث مناسبات سابقة، ليحتل المركز الثاني في قائمة المتوجين باللقب بالتساوي مع المنتخبين العراقي والقطري، وخلف المنتخب الكويتي الذي فاز باللقب في 10 مناسبات.