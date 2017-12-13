كل ما تحتاج لمعرفته عن موقعة الجزيرة وريال مدريد التاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف الجزيرة الإماراتي نظيره ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للاندية 2017 في النسخة التي تستضيفها الإمارات، وفي مباراة يسعى من خلالها الفريق الملقب بـ"فخر أبوظبي" لصناعة التاريخ، ليصبح أول فريق عربي يتغلب على الفريق الملكي في بطولة رسمية من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مسرح الحدث

يستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الموقعة المنتظرة بين الفريقين، وهو نفس الملعب الذي شهد تتويجات عدة للأندية والمنتخبات الإماراتية وعلى رأسها فوز المنتخب الإماراتي ببطولة كأس الخليج عام 2007. للمرة الأولى في تاريخ الأبيض.

وشهد هذا الملعب أيضا فوز نادي العين الإماراتي على نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف في مباراة ودية بين الفريقين عام 2003 بفضل هدف اللاعب محمد عمر.

تتمنى الجماهير الإماراتية أن يشهد ملعب مدينة زايد، إنجازا تاريخيا آخر للكرة الإماراتية، يتمثل بفوز الجزيرة على ريال مدريد وبلوغه المباراة النهائية للمونديال.

الريال بكامل ترسانتته

وصل ريال مدريد إلى العاصمة الإماراتية، الأحد، بكامل نجومه ودون غيابات، وذلك بعد عودة اللاعب الويلزي غاريث بيل والفرنسي رافائيل فاران، وأكد المدرب الفرنسي للفريق زين الدين زيدان أن فريقه يطمح للعودة بلقب كأس العالم للأندية إلى العاصمة الإسبانية، مدريد.

طموح الجزيرة

يعد الجزيرة من أصغر الفرق المشاركة بالبطولة من حيث معدل أعمار لاعبيه، ورغم ذلك فقد تجاوز عقبة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ثم عقبة بطل آسيا، أوراوا ريدز الياباني، ليضرب موعدا مع الريال.

أظهر الجزيرة شخصية مميزة خلال النسخة الحالية من البطولة، ولمع في صفوفه عدد من اللاعبين، مثل البرازيلي رومارينيو والمغربي مبارك بوصوفة والهداف الإماراتي علي مبخوت الهاجري ومواطنه الحارس المخضرم، علي خصيف.

سيبذل فخر أبوظبي قصار جهده في مباراة الأربعاء، إذ ستكون هذه المواجهة بمثابة، فرصة العمر للاعبي الفريق من أجل مقارعة لاعبين بقيمة نجوم الفريق الملكي.

توقيت المباراة

ستنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات.