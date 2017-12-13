ميسي: من الصعب أن تتعافى البرازيل من خسارتها أمام ألمانيا.. وأتمنى أن تكافئني كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن هزيمة البرازيل أمام ألمانيا في كأس العالم 2014 بسباعية مقابل هدف وحيد، ستبقى خالدة في التاريخ وسيصعب علاج آثارها على الجماهير البرازيلية، كما تمنى أن تكافئه كرة القدم بتتويجه بلقب المونديال القادم في روسيا، وذلك في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال ميسي "لا أعتاقد أن البرازيل تعافت من الخسارة الثقيلة في كأس العالم، ولا أدري إن كانت ستتعافى من ذلك، عليهم أن يتعايشو معها، بطولة كاس العالم تصنع لك ذكريات جميلة ولكنها قد تترك فيك ذكريات سيئة للغاية أيضا".

وعند سؤاله عما كان سيشعر به لو لم تتأهل الأرجنتين لمونديال روسيا قال ليو "لقد كانت مباراتنا أمام الإكوادور مهمة جدا، لأن غيابنا عن كأس العالم كان سيشكل ضربة موجعة للمجموعة ككل ولي على المستوى الشخصي، لا أعلم كيف كنت سأتقبل لك، وكذلك الحال بالنسبة للجماهير الأرجنتينية، كانت ستكون هذه البطولة بمثابة نكسة أبدية بالنسبة للأرجنتين".

وعن بلوغه عامه الـ30 قال ميسي "لم أفكر في الأمر من قبل، أنا سعيد جدا بمسيرتي الشخصية والكروية، أستطيع أن أقول أنني أعيش فترة جيدة داخل وخارج الملعب".

وعند سؤاله عما قاله مدربه في المنتخب خورخي سامباولي، أن كرة القدم تدين لميسي بكأس عالم، قال البرغوث الأرجنتيني "لقد أخبرني ذلك شخصيا، وأتمنى أن تكافئني كرة القدم في نهاية الأمر".

يذكر أن الأرجنتين وقعت في المجموعة الرابعة في كأس العالم، إلى جانب كل من آيسلندا ونيجيريا وكرواتيا، ومن المتوقع أن يواجه رفاق ميسي صعوبة نسبية في تخطي عقبتها.