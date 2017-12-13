ريال مدريد يتغلب على الجزيرة بشق الأنفس ويتأهل لنهائي المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب ريال مدريد بصعوبة على الجزيرة الإماراتي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للاندية 2017، ليبلغ نهائي البطولة ويضرب موعدا مع غريميو البرازيلي.

فعلى أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، ابوظبي، بدأ الشوط الأول بضغط كبير للفريق الملكي وهجوم متواصل على مرمى الجزيرة، إذ شكل مهاجموه سبع فرص محققة للتسجيل في أول 15 دقيقة من المباراة، لكن تألق الحارس الإماراتي علي خصيف حرمهم من تسجيل هدف.

لم يستسلم ملوك مدريد وواصلوا هجومهم، حتى سجلوا هدفا عن طريق كريم بتزيما، عند الدقيقة 23، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب خطأ على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبعد ذلك بست دقائق سجل الريال هدفا ألغاه الحكم أيضا باستخدام تقينة VAR.

وبجلول الدقيقة 40، عاقب الجزيرة ضيفه على إضاعة الفرص، وسجل الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لـ"فخر أبوظبي".

وفي الشوط الثاني، باغت الجزيرة منافسه وسجل هدفا ثان عبر اللاعب المغربي مبارك بوصوفة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل مستخدما تقنية VAR، لتكون هذه اللقطة نقطة تحول في المباراة، إذ نجح بعد ذلك رونالدو في تسجيل هدف التعادل للريال عند الدقيقة 52، قبل أن يضيف البديل الويلزي غاريث بيل، الهدف الثاني لملوك مدريد عند الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، بلغ الريال نهائي مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، ليضرب موعدا مع نادي غريميو في 16 ديسمبر/كانون أول الجاري.