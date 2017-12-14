شاهد.. أبرز الكرات التي تألق في صدها علي خصيف أمام ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم الحارس الإماراتي لنادي الجزيرة الإماراتي، علي خصيف، مستوى متميزا أمام ريال مدريد، ليخطف جميع الأنظار من النجوم الكثر في كتيبة الفريق الملكي، بعد أن حمى فريقه من عدة فرص سانحة للتسجيل في الشوط الأول، نستعرض لكم أبرز الكرات التي تصدى لها خصيف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتصدى خصيف لأكثر من خمس كرات خلال الـ20 دقيقة الأولى من عمر اللقاء، الأمر الذي وضع لاعبي الفريق الملكي في حيرة وأخرجهم عن تركيزهم، ما أسفر عن تسجيل الجزيرة للهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

ولم يكن تلق الحارس الإماراتي المخضرم مفاجئا، إذ كان قد تألق في المباراة الافتتاحية للبطولة، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة، كما واصل تقديم مستويات مميزة أمام أوراوا الياباني في ربع النهائي.

يذكر أن شباك الحارس الإماراتي لم تتلق أي هدف في البطولة حتى اللحظة، إذ سجل ريال مدريد هدفين في مرمى الحارس البديل للجزيرة خالد السناني، بعد أن خرج خصيف مصابا مطلع الشوط الثاني.