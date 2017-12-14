عصام الحضري: لقاءنا مع السعودية في كأس العالم سيكون رائعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يرى الحارس المصري المخضرم عصام الحضري أن لقاء منتخب بلاده مع نظيره السعودي سيكون "رائعا"، وأكد أن مجموعة مصر ليست سهلة في كأس العالم 2018 والمقرر إقامته في روسيا، كما كشف عن سر مستواه المتميز رغم تقدمه في السن، وذلك في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الحضري "لقاءنا مع السعودية سيكون رائعا بالتأكيد، في اللقاءات العربية-العربية لا تستطيع أن تمنح الكفة لطرف على آخر"، حسب تعبيره.

وتحدث الحارس المصري عن المنتخبين الروسي والأوروغوياني، إذ رأى أن روسيا تملك أفضلية الأرض والجمهور، في حين ينشط عدد من النجوم البارزين في صفوف منتخب الأوروغواي مثل لويس سواريز وإدنسون كاافاني.

أما عن هدفه في مرمى الفتح في الدوري السعودي للمحترفين، قال الحضري إنه يحب التسجيل في شباك خصومه، لأن مهمته تكمن في منعهم من التسجيل في شباكه، وقال "لقد دار حديث سريع بيني وبين المدرب وسمح لي بتسديد الركلة، لم أهدر الفرصة وسجلت هدفا".

وعن سر حفاظه على مستواه رغم تقدمه في السن، كشف الحارس الملقب بـ"السد العالي" أنه يتدرب في الصباح الباكر منفردا، قبل أن يلتحق بزملائه في حصص التدريب الجماعية، وأشار إلى أنه يحب التحديات ويمتلك طموحا لا حدود له".