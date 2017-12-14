شاهد.. كيف كانت ردة فعل رونالدو بعد أن هتفت الجماهير باسم ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر فيديو لردة فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة ريال مدريد والجزيرة الإماراتي في نصف نهائي كأس العالم للاندية 2017، بعد أن هتفت الجماهير في المدرجات باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فكيف كانت؟

ظهر رونالدو في الفيديو مستغربا من هتافات الجماهير باسم ميسي، لكنه لم يقم بأي حركة تعبر عن غضبه مما سمعه، بل أشار بيديه مستغربا وتابع المباراة.

وكان "صاروخ ماديرا" قد سجل هدف الريال الأول في المباراة، والذي أعاد الفريق الملكي للمباراة بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف وساعده على تسجيل الهدف الثاني وقلب الطاولة ليبلغ النهائي.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة غريميو البرازيلي، السبت على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في نهائي كأس العالم للأندية.