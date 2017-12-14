تقنية الفيديو "VAR" تثير الجدل بعد مباراة ريال مدريد والجزيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار استخدام تقنية الفيديو المساعد للحكم "VAR" في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2017 والتي جمعت الجزيرة الإماراتي وريال مدريد الإسباني، وتم إلغاء ثلاثة أهداف باستخدامها، جدلا كبيرا في الأوساط الكروية والإعلامية.

فبعد أن لجأ حكم المباراة لاستخدام تقنية الفيديو لإلغاء هدف للريال سجله اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، بداعي خطأ ارتكبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد مدافع الجزيرة قبل تسجيل الهدف، عاد الحكم وألغى هدفا آخر للفريق الملكي سجله مدافع الجزيرة بالخطأ في مرمى فريقه بعد أربع دقائق من لحظة تسجيل الهدف.

وانتقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الطريقة التي تعامل فيها الحكم مع لقطة الهدف الثاني، فقد قام بإلغائه في البدلية بسبب خطأ على اللاعب البرازيلي كاسيميرو، قبل أن يحتسب الهدف، ثم يلغيه مجددا بداعي التسلل، وهو الأمر الذي استغرق أربع دقائق.

زيدان في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة "احتسب الحكم خطأ على كاسيميرو، ثم استخدم تقنية الفيديو ليحتسب حالة تسلل، الأمر استغرق أربع دقائق وذلك لم يكن جيدا".

وأشار زيزو إلى أهمية الاستفادة من استخدام التكنولوجيا في كرة القدم، ولكنه شدد على أنه يجب العمل على تطويرها ومعالجة سلبياتها.

بالمقابل، أثر استخدام تقنية الفيديو بإلغاء هدف سجله اللاعب المغربي مبارك بوصوفة للجزيرة، مطلع الشوط الثاني، بداعي التسلل، وهو الأمر الذي شكل نقطة تحول في المباراة وفقا لما قاله اللاعب المغربي لـCNN.

وكانت المباراة قد شهدت مفاجآت عدة، إذ أضاع الريال عددا من الفرص السانحة للتسجيل في الشوط الأول، بفضل تألق الحارس الإماراتي علي خصيف، كما فاجئ "فخر أبوظبي" الفريق الملكي بتقدمه عليه في الشوط الأول بهدف للاعب البرازيلي رومارينيو، قبل أن يعود الريال ويقلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل هدفي رونالدو والويلزي غاريث بيل.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه غريميو البرازيلي في المباراة النهائية للبطولة، في ملعب مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.