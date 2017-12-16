الجزيرة ثالث فريق عربي يحقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر الجزيرة الإماراتي أمام باتشوكا المكسيكي برباعية مقابل هدف وحيد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2017، ليحقق الفريق الإماراتي المركز الرابع في البطولة، كثالث فريق عربي يحل رابعا في المونديال.

بدأ الشوط الأول على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية بسيطرة للفريق المكسيكي، إذ اكتفى الجزيرة بالدفاع عن مرماه دون أن يحاول الاستحواذ على الكرة حتى الدقيقة 20.

شن الفريق الإماراتي بعض الهجمات على مرمى باتشوكا دون أن تكون هجماته بالفاعلية الكافية لتشكيل خطورة على مرمى المكسيكيين، قبل أن يستغل بطل أمريكا الشمالية هجمة مرتدة سجل من خلالها الهدف الأول عند الدقيقة 36 من عمر اللقاء عبر اللاعب جونااثان أوريتافيسكايا، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لباتشوكا

وفي الشوط الثاني سجل الجزيرة هدف التعادل عبر اللاعب خلفان الرزي، عند الدقيقة 57، لكن سرعان ما عاد الفريق المكسيكي وسجل الهدف الثاني عبر فرانكو خارا، عند الدقيقة 59، قبل أن يسجل البديل روبيرتو دي لا روسا الهدف الثالث لباتشوكا عند الدقيقة 76، قبل يضيف اللاعب التشيلي أنجيلو ساغال، الهدف الرابع عند الدقيقة 84، من ركلة جزاء.

وبهذه الخسارة، حقق الجزيرة المركز الرابع في كأس العالم للأندية ليكون ثالث فريق عربي يحقق هذا المركز في مونديال الأندية بعد الأهلي المصري عام 2012 والاتحاد السعودي.عام 2005.