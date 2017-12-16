ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية 2017، والذي أقيم في الإمارات، بعد فوزه على غريميو البرازيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة ، أبوظبي، ليحقق الريال لقبه الثاني على التوالي في هذه البطولة، والخامس له خلال عام 2017.

قام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بتغيير ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأساسية التي لعبت أمام الجزيرة، فقد شارك كل من الألماني توني كروس بدلا من الكرواتي ماتيا كوفاسيتش، والإسباني داني كارفخال بدلا من المغربي أشرف حكيمي، ومواطنه سيرجيو راموس بدلا من ناشتو فيرنانديز.

بدأ الشوط الأول بسيطرة نسبية لريال مدريد، واستمر الحال على ذلك حتى نهاية الشوط، إذ شكل الفريق الملكي عدة فرص خطرة على غريميو، لكن مهاجموه فشلوا في ترجمتها إلى أهداف، في حين لاحت فرصة محققة وحيدة للفريق البرازيلي من ركلة حرة مباشرة علت المرمى، لينتهي الشوط كما بدأ.

وفي الشوط الثاني، واصل الريال ضغطه على منافسه وهو الأمر الذي أسفر عن هدف سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 52، ولم ينجح بعد ذلك غريميو في تسجيل هدف التعادل أو تشكيل خطورة على مرمى الريال، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لصالح ملوك مدريد.

وبهذا الفوز، حقق الريال لقبه الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، بمسماها الجديد، كما أصبح أول فريق يحافظ على لقبه في هذه البطولة لعامين متتاليين.

أما على صعيد عام 2017، فكان هذا اللقب، هو الخامس للفريق الملكي بعد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني والأوروبي.