هل سيكون كأس العالم للأندية "انتفاضة" جديدة لكريستيانو رونالدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الإمارات، بعد أن سجل هدف الفوز باللقب لريال مدريد، كما سجل هدف آخر في نصف النهائي أمام الجزيرة الإماراتي، فهل ستكون هذه البطولة بداية انتفاضة أخرى للنجم البرتغالي الذي لم يظهر بمستواه المعهود خلال الموسم الحالي؟

سجل رونالدو أربعة أهداف في الدوري الإسباني، خلال 15 مباراة خاضها مع الفريق الملكي، وهو الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات، علما بأن منافسه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتصدر قائمة الهدافين.

غياب النجم البرتغالي عن التسجيل، وضع الريال في موقف صعب في "الليغا"، إذ يحتل الفريق المركز الرابع بفارق ثماني نقاط عن المتصدر، برشلونة.

تغير أداء رونالدو في الملعب بعد تتويجه بالكرة الذهبية الخامسة وهي الجائزة والمقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إذ سجل هجفين أمام إشبيلية في المباراة الأخيرة للريال قبل التوجه لخوض مونديال الأندية، قبل أن يصنع الفارق في المحفل العالمي.

ظهر "صاروخ ماديرا" بمستوى ملفتا للأنظار خلال كأس العالم، إذ تألق في المباراة نصف النهائية أمام الجزيرة، ونجح في تسجيل هدف هام بعد أن أضاع عدة فرص، ليفسح المجال أمام زيمله الويلزي غاريث بيل لتسجيل هدف الفوز.

أما في المباراة النهائية، أمام غريميو البرازيلي، فقدم رونالدو أفضل مستوى له خلال الموسم الحالي، فقد كان مصرا على صناعة الفارق ولعب دور محوري في المباراة، وهو ما قام به بالفعل، بعد أن سجل هدف الفوز للريال من ركلة حرة مباشرة، بعد غياب طويل عن التسجيل بهذه الطريقة.

صرح النجم البرتغالي بعد المباراة النهائية قائلا "أنا سعيد، لقد سجلت هدفا، أسعر بسعادة كبيرة"، كما أكد أنه يتمنى أن يحقق الريال الفوز في مباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة، وذلك كي يحافظ الفريق الملكي على آماله بالمنافسة على اللقب.

وسيلتقي أبناء العاصمة الإسبانية، مدريد، بغريمهم القليدي والمتصدر، برشلونة، في 23 ديسمبر/كانون أول الجاري، إذ سيلعب الريال المباراة على أرضه وبين جماهيره وهو متوج بلقب المونديال، لذلك تمنى رونالدو أن يقوم لاعبو برشلونة بتحية الريال قبل بداية الماراة.