المصري محمد صلاح يواصل التألق ويبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل النجم المصري محمد صلاح، هدفا في مرمى بورنموث، في المباراة التي فاز فيها ليفربول برباعية نظيفة، ليواصل التألق خلال الموسم الجاري، بعد أن رفع رصيده إلى 14 هدفا محتلا صدارة ترتيب هدافي "البريميرليغ".

وسجل صلاح الهدف الثالث لفريقه في المباراة، ليساهم في صعود "الريدز" إلى المركز الرابع في الترتيب العام، ويصبحوا على بعد أربع نقاط من صاحب المركز الثالث، تشيلسي.

وتألق الفرعون المصري مع الليفر، إذ سجل في عدة مباريات هامة وكان أبرزها، مباراة الديربي والتي سجل فيها هدفا مميزا لفت فيه الأنظار.

وابتعد صلاح عن أقرب منافسيه في ترتيب الهدافين، الإنجليزي هاري كين، بفارق هدفين، بعد أن فشل الأخير في تسجيل هدف في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، السبت.