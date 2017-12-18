برشلونة يكتسح ديبورتيفو ويدخل "الكلاسيكو" بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة ضيفه ديبورتيفو لاكورونا برباعية نظيفة، ليبتعد بصدارة الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، في الوقت الذي وسع فيه الفارق مع غريمه التقليدي، ريال مدريد، إلى 11 نقطة قبل مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في الجولة المقبلة.

فعلى أرضية ملعب "كامب نو"، تقدم برشلونة عند الدقيقة 29 عبر النجم الأوروغوياني لويس سواريز، قبل أن يضيف البرازيلي باولينيو، الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف سواريز الهدف الشخصي الثاني له والثالث للفريق الكتالوني عند الدقيقة 47، قبل أن يختتم باولينيو مهرجان أهداف برشلونة بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 75.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الكتالوني إلى نقطته رقم 42، مقابل 36 نقطة لأتلتيكو مدريد، و34 نقطة لفالنسيا، و31 نقطة لريال مدريد، مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير أمام ليغانيس.

يذكر أن الحظ عاند النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال هذه المباراة، بعد أن أضاع ركلة جزاء، وصد القائم ثلاث كرات سددها البرغوث الأرجنتيني، ولكن الأهم بالنسبة لبرشلونة هو دخول "الكلاسيكو" بفارق 11 نقطة عن الريال.