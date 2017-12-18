التحكيم.. صداع في رأس برشلونة قبل "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية لمتحدة (CNN) –أثار التحكيم في إسبانيا الكثير من الجدل خلال الموسم الحالي، إذ ارتكب حكام "الليغا" أخطاء كارثية أثرت بشكل كبير على نتائج المباريات، ولعل أبرزها كان الهدف الملغي لبرشلونة أمام فالنسيا، والذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهدف الأوروغوياني لويس سواريز أمام ديبورتيفو لا كورونيا، الأحد، ليثير هذا الأمر مخاوف برشلونة قبل مواجهة "الكلاسكو" المرتقبة أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل.

هدف ميسي أمام فالنسيا

أثار الهدف الملغي لميسي أمام فالنسيا، جدلا كبيرا، فلم يحتسب الحكم إيغناسيو إيغليسياس فيلانويفا، الهدف، رغم أن الكرة تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها وذهب لاعبو برشلونة للاحتفال.

وحرم هذا الهدف الملغي برشلونة من تحقيق الفوز وأجبره على خسارة نقطتين أمام منافسه الأبرز على صدارة الدوري في تلك الفترة.

هدف ملغي لسواريز أمام ديبورتيفو

لم تقتصر الأخطاء التحكيمية في مباريات برشلونة على هدف ميسي، بل قام الحكم الشهير أنتونيو ميغيل لاهوز، بعدم احتساب هدف لسواريز أمام ديبورتيفو لا كورونيا، بعد أن دخلت كرته بكامل محيطها إلى مرمى الضيوف.

تقنية VAR

رغم الانتقادات التي وجهت لتقنية الفيديو المساعد للحكم، إلا أن الأندية الإسبانية وعلى رأسها، برشلونة، باتت تشدد على ضرورة تطبيقها خلال الموسم المقبل في الدوري الإسباني، وذلك من أجل الحد من الأخطاء التحكيمية.

الخوف من التحكيم في الكلاسيكو

يخشى لاعبو الفريق الكتالوني أن يتعرضوا لظلم تحكيمي في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، إذ ستلعب هذه المباراة دورا كبيرا في إنهاء المنافسة على لقب الموسم الحالي من "الليغا" أو إعادة إحيائها.