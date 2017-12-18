تركي آل الشيخ يدعو المنتخب السعودي لخوض مباراة أمام العراق

دبي، الإمارات العربية لمتحدة (CNN) – نظمت هيئة الرياضة السعودية حفلا بحضور عدد من نجوم كرة القدم، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018 في روسيا للمرة الخامسة في تاريخه، ليستغل رئيسها، تركي آل الشيخ، الحدث ويطلب من الاتحاد السعودي تنظيم مباراة بين الأخضر والمنتخب العراقي لدعم رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال آل الشيخ "أطلب من رئيس الاتحاد عادل عزت، أن يلعب المنتخب السعودي في العراق خلال الربع الأول من عام 2018"، وذلك بحضور وزير الرياضة العراقي.

وأشار رئيس هيئة الرياضة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم رفع الحظر عن الملاعب العراقية، كي تستضيف مباريات رسمية.

وكان العراق قد استضاف مباراتين وديتين أمام الأردن وسوريا، بعد أن رفع "فيفا" الحظر عن استقبال الملاعب العراقية للمباريات الودية.

أما الحفل الذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض، فقد شهد حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العربية والعالمية، وعلى رأسهم النجم البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي روبيرتو كارلوس والإيطالي باولو مالديني، كما حضر الحارس المصري السابق أحمد شوبير، ونجم الكرة العراقية السابق نشأت أكرم.

يذكر أن الأخضر السعودي بلغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، وبدأ بالتحضير لهذه البطولة بخوض عدة مباريات ودية مع منتخبات أوروبية، كان أبرزها المنتخب البرتغالي.