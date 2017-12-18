بعد إعلانه الاعتزال.. "الأمير" كاكا ورحلة المجد من ساو باولو إلى أورلاندو

بعد إعلانه الاعتزال.. كاكا ورحلة المجد

رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 18 ديسمبر/كانون الأول 2017; 06:42 (GMT +0400).
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أعلن النجم البرازيلي وصاحب الكرة الذهبية لعام 2007، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الفردية والجماعية على مستوى المنتخب ونادي ميلان الإيطالية، استمرت 16 عاما، منذ انطلاقته مع ساو باولو البرازيلي وحتى اعتزاله مع فريق أورلاندو الأمريكي، فمن هو كاكا وما هي إنجازاته؟

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