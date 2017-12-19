شاهد.. نتائج تاريخية في "كلاسيكو البرنابيو" بين ريال مدريد وبرشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد عشاق كرة القدم الإسبانية حول العالم لمشاهدة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، السبت، في مباراة ستلعب دورا بارزا في تحديد مصير النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى الإسباني، وقد شهدت هذه المباراة التي تعتبر الأكثر تنافسية على مستوى كرة القدم نتائج ثقيلة ومفاجئة عبر التاريخ، نستعرض لكم أبرز هذه النتائج التي حدثت على الملعب الذي سيستضيف الكلاسيكو المقبل، "سانتياغو برنابيو".

سداسية برشلونة عام 2009

أقيمت المباراة في 5 مايو/أيار من عام 2009، في الموسم الأول للمدرب الإسباني بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني لبرشلونة، فبعد أن فاز الفريق الكتالوني في الكلاسيكو الأول لغوارديولا بهدفين نظيفين، كان المدرب الكتالوني على موعد مع فوز كاسح وتاريخي.

وكان الفارق أربع نقاط لصالح برشلونة قبل تلك المباراة التي أقيمت في الأسبوع الـ34، قبل أن يوسع الفارق إلى سبع نقاط بعد المواجهة التي شهدت تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لهدفين، ومثلهما للنجم الفرنسي تيري هنري وهدف للقائد الإسباني السابق، كارليس بويول، وآخر لمواطنه جيرارد بيكيه، مقابل هدفين للريال عبر الأرجنتيني غونزالو هيغواين والنجم الإسباني سيرجيو راموس.

شاهد الأهداف

رباعية ريال مدريد على برشلونة عام 2008

لعبت المباراة في 7 من مايو/أيار من عام 2008 خلال الجولة 36 من الليغا في ذلك الموسم، الذي تألق فيه ريال مدريد، ونجح بالفوز ذهابا بهدفين نظيفين على غريمه التقليدي، وكان مدرب الريال حينها، الألماني بيرند شوستر في حين كانت هذه المباراة هي آخر كلاسيكو للمدرب الهولندي فرانك ريكارد مع برشلونة.

كان الريال قد حسم الدوري قبل تلك المواجهة، وان برشلونة في المركز الثالث، إذ أقام لاعبو الفريق الكتالوني ممرا شرفيا لغريمهم التقليدي، تكريما له للفوز باللقب، وفاز الفريق الملكي في تلك المباراة برباعية تناوب على تسجيلها كل من النجم الإسباني راؤول غونزاليس ونظيره الهولندي رود فان نيستلروي ومواطنه أرين روبين وهيغواين، في حين سجل هدف برشلونة الوحيد، هنري.

أهداف المباراة

رباعية برشلونة النظيفة أمام الريال عام 2015 (بدون ميسي)

تواجه الفريقان في 21 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2015، في الموسم الثاني للمدرب الإسباني لويس إنريكي، والأول للمدرب الإسباني رافئيل بينيتيز مع ريال مدريد، وتمكن برشلونة حينها من الابتعاد بفارق ست نقاط في صدارة الدوري عن الريال.

وغاب ميسي عن تلك المواجهة، ليتكفل كل من النجم الإسباني أندريس إنييستا بتسجيل هدف والبرازيلي نيما ردا سيلفا هدفا والأوروغوياني لويس سواريز هدفين.

أهداف المباراة