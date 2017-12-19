أشرف حكيمي.. أول لاعب عربي يسجل اسمه في "الكلاسيكو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – من المتوقع أن يشارك النجم المغربي الشاب، أشرف حكيمي، مع ريال مدريد، في الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة، السبت، ليكون أول لاعب عربي يخوض هذه المباراة التاريخية، إذ ستكون هذه هي المشاركة الأولى له في قمة الكرة الإسبانية والأوروبية.

أثبت حكيمي نفسه خلال الفترة الماضية مع الفريق الملكي، واستغل الثقة التي منحه إياها المدرب الفرنسي زين الدن زيدان، إذ سجل هدفه الأول مع الريال أمام إشبيلية في الدوري.

سجل النجم المغربي حضوره في كأس العالم للأندية مع الريال، بعد ان شارك في نصف نهائي البطولة أمام الجزيرة الإماراتي، وقدم مستويات متميزة.

ورغم أن الظهير الإسباني داني كرافخال مرشح للمشاركة كأساسي في تشكيلة الريال في الكلاسيكو، فإن حكيمي سيكون موجودا على دكة البدلاء وقد يسجل مشاركته الأولى أمام برشلونة.

يذكر أن حكيمي كان قد شارك في مباراة ودية جمعت ريال مدريد وبرشلونة، لكن "الكلاسيكو" المقبل سيكون أول مباراة رسمية له في مواجهة برشلونة.