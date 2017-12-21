انتعاشة رونالدو وسوء حظ ميسي.. تعرف على أرقام النجمين قبل "الكلاسيكو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في "كلاسيكو" الكرة الإسبانية، السبت، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، في موقعة سيسعى من خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمساعدة فريقهيما على تحقيق الفوز، نستعرض لكم أرقام اللاعبين قبل الكلاسيكو المنتظر.

أرقام ميسي

لعب النجم الأرجنتيني 16 مباراة خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وسجل 14 هدفا، منهم ركلة جزاء واحدة، ليتصدر قائمة هدافي البطولة قبل الكلاسيكو، كما ساعد فريقه على اعتلاء قمة جدول الترتيب.

سدد ميسي 80 كرة على مرمى الخصوم، وقام بصناعة خمسة أهداف لزملائه، وتحصل على بطاقة صفراء واحدة، ولم يتعرض لأي حالة طرد منذ بداية الموسم الحالي.

سجل البرغوث الأرجنتيني أربعة أهداف في ملاعب الخصوم خلال ثماني مباريات لعبها خارج ملعب "كامب نو"، في حين سجل على أرضية ملعب برشلونة، 10 أهداف.

أرقام رونالدو

غاب النجم البرتغالي عن أول أربع مباريات للريال خلال الموسم الحالي، بعد أن تعرض لحالة طرد في مباراة السوبر الإسباني أمام برشلونة، أوقف على إثرها لأربعة لقاءات، ليلعب 11 مباراة من أصل 15 خاضها الريال خلال الموسم الحالي، وسجل أربعة أهداف.

سدد رونالدو 57 تسديدة على مرمى الخصوم، وقام بصناعة هدفين، كما أنه تعرض لبطاقة صفراء واحدة ولم يتم طرده خلال الموسم الحالي.

خاض "صاروخ ماديرا"، خمس مباريات خارج ملعب فريقه، وسجل هدفا وحيدا، في الوقت الذي لعب فيه ست مباريات على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" وسجل ثلاثة أهداف.

انتعاشة رونالدو وسوء حظ ميسي

يمر النجم البرتغالي بأفضل فتراته خلال الموسم الحالي، بعد تتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية في الإمارات، وتسجيله هدفين في البطولة، بالإضافة إلى استعادته لنغمة تسجيل الأهداف في الدوري بعد أن دك حصون إشبيلية بهدفين، كما سجل هدفا في مرمى ملقا، قبل ثلاث جولات.

بالمقابل، عاني ميسي من سوء الحظ خلال المبارات الأخيرة لبرشلونة، إذ واجه سوء حظ كبير، خلال مواجهة برشلونة وديبورتيفو لا كورونيا، بعد أن صدت العارضة ثلاث أهداف محققة له كما أضاع ركلة جزاء في نفس المباراة، فهل سيكسر البرغوث "النحس" ويعود للتسجيل أمام ريال مدريد.