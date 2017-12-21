السعودية والإمارات تنسحبان من المؤتمر الصحفي الخاص بخليجي 23.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انسحب ممثلو المنتخب السعودي من المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأخضر والكويت في افتتاح كاس الخليج بنسخته الـ23 والتي تستضيفها الكويت، بسبب وجود "مايكروفونات خاصة ببعض وسائل الإعلام"، حسبما قال المنسق العام للمؤتمرات الصحفية محمد المؤمن، وهو نفس السبب الذي دفع المنتخب الإماراتي إلى الانسحاب من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته مع عمان.

وقال المؤمن "سألني الوفد السعودي عن إمكانية إزالة بعض المايكروفونات الخاصة بقنوات معينة، فأجبته أن ذلك غير ممكن لأننا لا نملك بندا في لائحة البطولة يسمح بهذا الأمر، ليطلب مني الانسحاب من المؤتمر الصحفي بشكل حبي".

ولم يذكر المؤمن أسماء القنوات التي طالب الوفد السعودي بإزالة المايكروفون الخاص بها، لكن قناة الكاس القطرية أشارت إلى أن الوفد انسحب بسبب وجود شعارها على أحد المايكروفونات.

وتبع المنتخب الإماراتي نظيره السعودي، وقام بالانسحاب من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته مع عمان لنفس الأسباب.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره الكويتي، الجمعة، بافتتاح النسخة 23 من كأس الخليج، التي تم نقلها من قطر إلى الكويت، إذ ستضم المجموعة الأولى السعودية والكويت والإمارات وعمان.