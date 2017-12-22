بحضور جماهير غفيرة.. السعودية تفوز على الكويت بافتتاح خليجي 23

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف وحيد بافتتاح النسخة 23 من كأس الخليج، والتي تستضيفها الكويت، وذلك إثر رفع الحظر عن الكرة الكويتية بعد إيقافها لأكثر من عامين.

فعلى أرضية ملعب جابر الأحمد الصباح، احتشدت الجماهير الكويتية بكثرة للاحتفال بعودة النشاط الكروي إلى البلاد وأقيم حفل افتتاح شارك فيه عدد من نجوم الفن في الكويت.

بدأت المباراة بين المنتخبين الأكثر تتويجا باللقب، وتقدم المنتخب السعودي عبر اللاعب سلمان المؤشر، عند الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب السعودي تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عبر البديل، مختار فلاتة، عند الدقيقة 52، قبل أن يقلص المنتخب الكويتي الفارق عند الدقيقة 60 عبر عبد الله البريكي.

وكان هدف البريكي، هو الهدف الأول للأزرق منذ رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، لذلك من المتوقع أن يبقى عالقا في أذهان الجمهور الكويتي لفترة طويلة.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب السعودي فرق المجموعة الأولى مؤقتا، قبل مباراة عمان والإمارات التي ستقام في وقت لاحق، الجمعة.

يذكر أن الأخضر السعودي يلعب بالفريق الرديف، إذ لم يتم استدعاء عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، من أجل عدم تعطيل مباريات الدوري السعودي للمحترفين وخوفا عليهم من الإصابات التي قد تبعدهم عن المشاركة في كأس العالم 2018 الصيف القادم في روسيا.