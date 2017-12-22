فالفيردي يكشف حقيقة إقامة "ممر شرفي" لريال مدريد قبل الكلاسيكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنهى مدرب برشونة، الإسباني إيرنيستو فالفيردي، الجدل الدائر حول استقبال فريقه للاعبي ريال مدريد بممر شرفي على أرضية الملعب قبل انطلاق "الكلاسيكو"، الذي سيقام، السبت، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحدث، ومؤكدا أنه لا يتوقع من أي فريق منافس أن ينظم ممرا شرفيا لفريقه.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "الممر الشرفي هو تقليد كانت تقوم به الفرق في الماضي كنوع من التكريم الرمزي بين اللاعبين ولم تكن كرة القدم مثلما هي الآن".

وتابع المدرب الإسباني حديثه عن هذه القضية قائلا "نحن نقدر ما حققه الريال خلال السنة الحالية، ولكنني لن أقوم باستقبالهم بممر شرفي ولا أنتظر من أي فريق منافس أن يقوم بذلك معنا".

وعما إذا كانت ستكون مباراة الكلاسيكو حاسمة في تحديد مصير بطل الليغا، قال فالفيريدي " لن نفوز باللقب غدا، فأتلتيكو خلفنا بست نقاط، وقد يتقلص الفارق إلى ثلاث، ولكننا سنتعامل مع المباراة كأنها الأخيرة لنا".

وعن تشكيلة الريال التي يتوقعها للمباراة قال فالفيردي "لن يتغير شكل ريال مدريد بالنسبة لي، لكن بعض التفاصيل قد تتغير، طريقة لعب إيسكو ليست مشابهة لطريقة بيل أو أسينسيو، ولكن بصرف النظر عمن سيلعب، فأسلوب لعبهم لن يتغير، ورونالدو لاعب مهم".

يذكر أن برشلونة سيلعب الكلاسيكو متفوقا على غريمه التقليدي بفارق 11 نقطة، وهو الأمر الذي سيشكل ضغطا إضافيا على لاعبي ريال مدريد.