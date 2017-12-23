برشلونة يفسد فرحة ريال مدريد بلقب المونديال ويكتسحه بثلاثية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ليبتعد بفارق 14 نقطة عنه في صدارة الدوري الإسباني، وبفارق تسع نقاط مؤقتا عن ملاحقه المباشر، أتلتيكو مدريد، في مباراة سجل فيها النجم الأرجنتيني الهدف رقم 25 له في الكلاسيكو.

فعلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، قدم الريال مستوى جيدا في الشوط الأول، إذ تمكن من السيطرة على وسط الملعب، ولاحت له العديد من الفرص، لكن لاعبو الفريق الملكي لم ينجحوا في هز شباك الضيوف.

من جانبه، نجح برشلونة في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال الشوط الأول، واتسم أداءه بالواقعية، إذ لم يقدم مستوى هجوميا متميزا إلا أنه لعب شوطا مميزا على الصعيد الدفاعي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استلم الفريق الكتالوني زمام المبادرة، ونجح في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 53 عبر النجم الأوروغياني لويس سواريز.

انهار دفاع ريال مدريد بعد هدف سواريز، واخترقه برشلونة، ما أسفر عن تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق ميسي، عند الدقيقة 63، وتم طرد اللاعب الإسباني داني كارفخال من جانب الريال.

وقبل نهاية المباراة بثواني، نجح الفريق الكتالوني بتسجيل الهدف الثالث عبر البديل الإسباني أليكس فيدال، ليسجل هدفه الأول في الكلاسيكو.

وبهذا الفوز الهام، وصل برشلونة إلى نقطته رقم 45، ليبتعد بفارق 14 نقطة عن الريال مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير، في الوقت الذي وسع فيه الفريق الكتالوني الفارق إلى تسع نقاط مؤقتا عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد.

يذكر أن ميسي سجل هدفه رقم 25 في مرمى الريال منذ بداية مشاركاته في الكلاسيكو، في الوقت الذي فشل فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهز شباك برشلونة.