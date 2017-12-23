تابعوا تغطيتنا المباشرة لـ "كلاسيكو الشتاء" بين ريال مدريد وبرشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في "كلاسيكو" الكرة الإسبانية ضمن مباريات الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، تابعوا تغطيتنا المباشرة لهذه الموقعة الهامة في تحديد مسار "الليغا" خلال الموسم الحالي.

نهاية المباراة 3-0 لبرشلونة

للدقيقة 92: هدف ثالث لبرشلونة عن طريق أليكس فيدال

الدقيقة 90: خروج سيرجيو روبيرتو ودخول أليكش فيدال

الدقيقة 87: إنذار لسيرجيو بوسكيتس من برشلونة

الدقيقة 83/ خروج باولينيو ودخول اندريه غوميز من برشلونة

الدقيقة 82: إنذار على مارسيلو من جانب ريال مدريد

الدقيقة 79: سيميدو يضيع انفراد ونافاس يتصدى

الدقيقة 77: بيل يضيع كرة سهلة امام المرمى وشتيغن يتصدى

الدقيقة 75: خروج إنييستا ودخول نيلسون سيميدو من برشلونة

الدقيقة 71: خروج كاسيميرو ودخول بيل وخروج كوفاسيتش ودخول أسينسيو من ريال مدريد

الدقيقة 69: كرة خطرة من ميسي ينقذها نافاس

الدقيقة 63: هدف لبرشلونة عن طريق ميسي

الدقيقة 62: طرد لكارفخال من جانب ريال مدريد وضربة جزاء لبرشلونة

الدقيقة 61: تسديدة من باويليني تنتهي بين يدي نافاس

الدقيقة 58: إنذار لراموس من جانب ريال مدريد

الدقيقة 57: فرصة خطرة يضيعها سواريز

الدقيقة 53: هدف لبرشلونة عن طريق سواريز

الدقيقة 52: فرصة خطرة من سواريز تنتهي بين يدي نافاس

الدقيقة 46: تسديدة من رونالدو تمر بجانب القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

الدقيقة 41: رأسية لبنزيما ينقذها القائم الأيسر

الدقيقة 39: ركنية لبرشلونة

الدقيقة 38: رأسية خطرة من باولينيو ينقذها نافاس

الدقيقة 33: فرصة خطرة لبنزيما ينقذها بيكيه

الدقيقة 31: ركنية لريال مدريد

الدقيقة 30: فرصة أخرى من رونالدو وتسديدة صاروخية ينقذها تير شتيغن

الدقيقة 30: ركنية لبرشلونة

الدقيقة 29: كرة رائعة من باولينيو ينقذها نافاس

الدقيقة 25: ركنية لريال مدريد

الدقيقة 22: ركنية لبرشلونة

الدقيقة 18: إنذار على فيرمايلين من جانب برشلونة

الدقيقة 12: تسلل على رونالدو

الدقيقة 10/ ركنية لريال مدريد

الدقيقة 9: رونالدو يضيع فرصة خطرة وإنييستا يتعرض لإصابة

الدقيقة 7: تسلل على سواريز

الدقيقة 4: تسديدة ضعيفة من كارفخال يصدها حارس برشلونة تير شتيغن

الدقيقة 1: هدف ملغي للريال عن طريق رونالدو

الدقيقة 1: ركلة ركنية للريال

إنطلاق المباراة

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مصافحة بين زيدان وفالفيردي

عناق بين اموس وبيكيه

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة برشلونة