الأهمية السياسية والتاريخية للكلاسيكو.. أكثر من مجرد مباراة كرة قدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجه الأنظار للموقعة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في "كلاسيكو الأرض" ضمن مباريات الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، وينظر الكثير من عشاق كرة القدم إلى هذه المباراة على أنها مواجهة بين نخبة من أفضل لاعبي العالم ولكن أبعادها تتجاوز حدود الرياضة بالنسبة لعشاق الفريقين العريقين في إسبانيا، فما الأبعاد السياسية لهذه الموقعة الكبرى.

