كارفخال: سنقاتل حتى تقول الحسابات أن المنافسة مستحيلة.. ولمسة اليد كانت نقطة تحول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الظهير الإسباني الأيمن لريال مدريد، داني كارفخال، أن فريقه سيقاتل حتى يفقد الأمل "حسابيا" بالتتويج بلقب الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى الإسبانية، في تصريحات أدلى بها خلال حفل للشركة المنتجة للعبة "Call of Duty"، عقب الخسارة الثقيلة أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وقال كارفخال "سنعطي كل ما لدينا، وسنقاتل حتى تقول الحسابات أن الأمر مستحيل"، وأضاف "نتخلف بفارق 14 نقطة ولكننا سنتعامل مع الموقف كما نفعل دائما، عبر اللعب من اجل الانتصار، حتى وإن كنا سنتعرض لضغط كبير وهامش أقل لارتكاب الأخطاء".

وعن الكرة التي أنقذها بيده وتم طرده على إثر ذلك، ومنح ركلة جزاء لبرشلونة جاء منها الهدف الثاني، الذي قتل المباراة، قال الظهير الإسباني "لقد كان لها الأثر الأكبر في الهزيمة، فركلة الجزاء والطرد جعلت النتيجة 2-0 وفي مباريات بهذا المستوى، تشكل هذه الأمور نقطة تحول هامة في اللقاء".

وشدد كارفخال على أن فريقه لازال يستطيع المنافسة على الألقاب الثلاثة حتى وإن كانت مهمة الفوز بالدوري هي الأصعب، ولكنه يرى أن الأمل قائم بتحقيق لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب الإسباني قد غاب عن الملاعب لفترة قبل أشهر قليلة، إثر مشكلة صحية في القلب، لكنه عاد ليلعب بشكل أساسي في الفريق الملكي بدلا من اللاعب المغربي الشاب أشرف حكيمي.

يذكر أن ريال مدريد كان تلقى هزيمة قاسية أمام برشلونة على أرضه وبين جماهيره، في "الكلاسيكو" الأخير، بثلاثة أهداف نظيفة، ليبتعد الفريق الكتالوني بالصدارة بفارق 14 نقطة عن الريال، مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير أمام ليغانيس.