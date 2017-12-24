رقم قياسي جديد لمانشستر سيتي.. فهل يكسر بقية الأرقام بنهاية الموسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق مانشستر سيتي إنجازا تاريخيا بعد توسيعه الفارق مع ملاحقه المباشر، مانشستر يونايتد، إلى 13 نقطة، ليصبح أول فريق يذهب إلى عطلة عيد الميلاد وهو في الصدارة بهذا الفارق الكبير، في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ"البريميرليغ" على موقع تويتر، أن فارق الـ13 نقطة هو الأكبر في تاريخ البطولة في فترة عطلة عيد الميلاد، ليواصل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تحطيم الأرقام القياسية.

وفاز السيتي في 18 مباراة من أصل 19 لعبها خلال الموسم الحالي، وتعادل في مباراة واحدة أمام إيفرتون في أغسطس/آب الماضي، ليصبح أول فريق يحقق 16 انتصارا على التوالي في "البريميرليغ".

ويطمح عشاق "مواطني مانشستر"، إلى تكرار ما فعله أرسنال في موسم 2003/2004، حين حقق اللقب دون أن يخسر أي مباراة في 38 مباراة خاضها في ذلك الموسم.

وفاز "الغانرز" حينها في 26 مباراة وتعادلوا في 12، ليحققوا 90 نقطة، وهو الرقم الذي من المرجح أن يتجاوزه السيتي خلال الموسم الحالي إذا حافظ على مستواه، فقد حقق الفريق "السماوي" 55 نقطة حتى الجولة 19، ما يعني أنه على بعد 35 نقطة من رقم أرسنال، مع تبقي 19 مباراة على النهاية.

أما الرقم القياسي بعدد النقاط التي حققها فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الجديدة، فيحمله تشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004/2005، وهو الرقم الذي يسعى السيتي لتحطيمه، إذ يحتاج لتحقيق 40 نقطة في النصف الثاني من الموسم، ما يعني أنه يحتاج للفوز بـ14 مباراة قادمة.

وسجل لاعبو مانشستر سيتي 60 هدفا في النصف الأول من الموسم، في حين سجل تشيلسي 103 أهداف في نسخة 2009/2010، وهو صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة خلال الموسم الواحد، وكان قد سجل الفريق اللندني حينها 45 هدفا في أول 19 جولة.

يذكر أن مواطني مانشستر لا يحققون النتائج المميزة فحسب، بل يقدمون مستوى مذهلا، إذ أدخل غوارديولا أسلوب "التيكي تاكا" الذي اشتهر به برشلونة، إلى الكرة الإنجليزية.