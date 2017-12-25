علي النمر يطمئن جماهير "الأخضر" ويثبت أن الكرة السعودية منجم للمواهب الشابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفت المنتخب السعودي الذي يشارك بلاعبين شباب في بطولة كأس الخليج 23، الأنظار خلال مباراتين خاضها في النسخة الحالية من "خليجي"، إذ نجح الأخضر في تحقيق الفوز على الكويت في المباراة الافتتاحية وتعادل سلبيا مع الإمارات في الجولة الثانية، لتبرز عدة أسماء في تشكيلته ولعل أبرزها كان اللاعب اليمني الأصل علي النمر، فمن هو؟

قليل من عشاق كرة القدم الخليجية أو حتى السعودية، كانوا يعرفون اسم علي النمر، قبل كأس الخليج 23، فقد كان مجرد شاب يافع يحاول شق طريقه في عالم النجومية ليحقق حلمه بالدخول إلى عالم الاحتراف وتمثيل المنتخب السعودي.

النمر الذي ينتمي للجالية اليمنية التي تعيش في السعودية، حاول الاحتراف في الإمارات وفقا لإحدى المقابلات المفاجئة التي أجراها معه الإعلامي السعودي، وليد الفراج، والتي قال النمر خلالها "أنا ذاهب إلى الإمارات"، وكان رفقة زميله الذي يدعى علي أمين والذي قال في تلك المقابلة "رايحين ندور العيشة في الإمارات"، لكن يبدو أن الاتحاد السعودي نجح في الحفاظ على النمر قبل أن يخسر الأخضر موهبته.

شارك اللاعب الشاب في مباراة السعودية أمام الإمارات وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن قدم مستويات مذهلة متفوقا على اللاعب الذي يعتبره "قدوة" نظرا للشبه الكبير في الشكل بينهما، وهو النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن.

ومن الممكن أن يحجز النمر مكانا له في تشكيلة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2018 إذا ما حافظ على مستواه ووقع عقدا احترافيا مع أحد الأندية السعودية، فهو لا يرتبط بأي ناد سعودي حتى اللحظة، وهو الأمر الذي يبدو أنه لن يدوم طويلا.

موهبة هذا اللاعب الشاب وغيره من اللاعبين الصاعدين في الكرة السعودية مثل عبد الرحمن العبيد ونوح الموسى، أثبتت أن الكرة السعودية بخير، وطمأنت جماهير الأخضر على مستقبل منتخب بلادهم.