إنييستا: أستطيع تحديد موقع ميسي في الملعب دون النظر إليه.. وسأعتزل دوليا بعد المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد النجم الإسباني أندريس إنيستا، أنه سيعتزل اللعب الدولي بعد نهاية كأس العالم 2018، مشيرا إلى أنه متفاهم إلى حد كبير مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي لدرجة أنه يستطيع معرفة موقعه على أرضية الملعب دون أن ينظر، وعن المنافسة على لقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني، لم يستبعد إنييستا عودة ريال مدريد للمنافسة، وشدد على أهمية إبقاء الفارق كما هو بين برشلونة والريال.

وقال إنييستا في حوار نشرته له صحيفة ماركا الإسبانية "كل شيء يشير إلى أنني يجب أن أعتزل دوليا بعد نهاية كأس العالم 2018، لتكون هذه البطولة الكبرى نهاية حقبة مليئة باللحظات التي لا تصدق، سنرى ما الذي سيحدث، ولكن السن الذي وصلت له يشير إلى أن هذا المحفل سيكون الأخير بالنسبة لي".

وعن علاقته مع ميسي، قال الرسام "نحن متفاهمان إلى درجة كبيرة، لقد لعبنا سويا طيلة مسيرتينا الكرويتين نحفظ تحركات بعضنا بشكل مثالي كما أننا نعرف جيدا كيف يجب أن نتحرك في المساحات، فأنا أستطيع أن أحدد موقعه على أرضية الملعب دون أن أنظر وبصرف النظر عن جودتنا الكروية، اللعب مع شخص لفترة طويلة يجعل العلاقة أفضل".

وبشأن المنافسة على لقب "الليغا" خلال الموسم الحالي بعد أن وسع برشلونة الفارق إلى 14 نقطة مع ريال مدريد، أكد إنييستا أنه لا يستبعد الريال من المنافسة، مشيرا إلى أن هناك مباريات كثيرة متبقية في الموسم، ولكنه شدد على أهمية إبقاء الفارق كما هو خلال الجولات المقبلة.

ويرى النجم الإسباني أن منتخب بلاده قادر على المنافسة على لقب المونديال الروسي، لأنه يمتلك نخبة من اللاعبين الجيدين، وأشار إلى أن منتخب "لا روخا" يجب أن يكون حذرا وأن يلعب دون خوف في كأس العالم.