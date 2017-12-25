تعادل "أبيض" بين السعودية والإمارات في خليجي 23

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره السعودي سلبيا في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج 23، والمقامة في الكويت، ليفسح الفريقان المجال للكويت وعمان من أجل المنافسة على حجز أحد البطاقتين المؤهلتين لنصف نهائي البطولة.

فعلى أرضية ملعب الشيخ جابر الأحمد الصباح، اتسم الشوط الأول بالحذر من جانب الفريقين مع بعض الفرص الإماراتية التي لم تشكل تهديدا كبيرا على المرمى السعودي.

وفي الشوط الثاني، قدم المنتخب السعودي "الشاب" مستوى مميزا، إذ أظهر اللاعبون الشباب إمكانياتهم الفنية وشخصيتهم المميزة وسيطروا على وسط الميدان وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من مناسبة لكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة كما بدأت.

وبهذا التعادل، وصل المنتخبان للنقطة الرابعة، مع تفوق السعودية بفارق الأهداف، ليتأجل حسم التأهل حتى الجولة الأخيرة، حين تلتقي الإمارات بالكويت وتواجه السعودية عمان.

وهذا هو التعادل الرابع بين الإمارات والسعودية في بطولات الخليج، كما أن عقدة السعودية استمرت بالنسبة للمنتخب الإماراتي، الذي لم ينجح في الفوز على الأخضر في بطولات الخليج منذ عام 2007، كما أنه لم يحقق أي فوز على الأخضر في "خليجي" على الأراضي الكويتية عبر التاريخ.

وأبرزت هذه المباراة إمكانيات اللاعبين السعوديين الشباب، الذين يسعون لحجز مكانهم في كأس العالم 2018، في الوقت الذي أثار فيه أداء "الأبيض" الإماراتي مخاوف جماهره بعد أن قدم نجومه مستوى غير مرض في هذا اللقاء.