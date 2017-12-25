بالأرقام.. السعودية تتفوق على الإمارات في "لقاء الأشقاء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 23، والمقامة في الكويت، إذ ستساهم هذه المواجهة في فض الشراكة بين المنتخبين على صدارة المجموعة الأولى في البطولة، بعد فوز كل منهما في المباراة الأولى، نستعرض لكم أبرز الأرقام التاريخية عن مواجهة المنتخبين الخليجين الكبيرين.

تفوق سعودي

لعب المنتخبان 35 مباراة سابقة في المسابقات والوديات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فازت السعودية في 21 وانتصرت الإمارات في سبع مواجهات وحدث التعادل في سبع مرات بين المنتخبين.

فازت الإمارات في آخر مواجهة جمعتها بالسعودية ضمن تصفيات كأس العالم 2018، بهدفين مقابل هدف وحد، للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، إذ كان الانتصار الأخير للأبيض على الأخضر، في نصف نهائي كأس الخليج عام 2007 في الإمارات.

الأهداف

سجل مهاجمو المنتخب السعودي 50 هدفا في المرمى الإماراتي، في حين سجل لاعبو الأبيض 24 هدفا في الشباك السعودية عبر التاريخ.

كأس الخليج

تواجه الفريقان في 18 مباراة في كأس الخليج، وكانت الأولى في خليجي 2 الذي استضافته السعودية عام 1972 وانتهت تلك المواجهة برباعية نظيفة للأخضر السعودي.

فازت السعودية في 11 مواجهة في كأس الخليج، وكانت الغلبة للإمارات في أربعة لقاءات، وحدث التعادل في ثلاث مناسبات بين الفريقين في البطولة الخليجية.

الأهداف في كأس الخليج

سجل المنتخب السعودي 24 هدفا في المرمى الإماراتي خلال كأس الخليج، في حين سجل الأبيض 10 أهداف في المرمى السعودي.