هاري كين يفض الشراكة مع محمد صلاح ويحقق رقمين قياسيين

دبي، الإمارات المتحدة (CNN) – فض المهاجم الإنجليزي لنادي توتنهام هاري كين، الشراكة في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع النجم المصري محمد صلاح، بعد ان سجل ثلاثية "هاتريك" في مباراة فريقه مع ساوثهامبتون، الثلاثاء، كما أصبح أول لاعب يسجل 37 هدفا ف عام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول مهاجم يسجل ست "ثلاثيات" في نفس العام.

وسجل كين ثلاثة أهداف من أصل خمسة سجلها فريقه في مرمى "القديسين"، إذ افتتح التسجيل لفريقه عند الدقيقة 22، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 39، ويسجل الثالث عند الدقيقة 67.

ووصل المهاجم الإنجليزي إلى هدفه رقم 18 خلال الموسم الحالي، ليتفوق على صلاح بفارق ثلاثة أهداف بعد أن كانا يقتسمان صدارة الهدافين بـ15 هدفا لكل منهما.

أما على مستوى تاريخ "البريميرليغ" فأصبح كين أول لاعب يسجل 37 هدفا في عام واحد، عام 2017، متجاوزا رقم النجم الإنجليزي السابق آلان سيرار، الذي سجل 36 هدفا في عام 1995.

وحقق مهاجم "السبرز" رقما آخر، بعد أن أصبح أول لاعب يسجل ست "ثلاثيات" في عام واحد بالدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي جعله يدخل التاريخ.

يذكر أن كين يبلغ من العمر 24عاما فقط، ما يعني أنه قادر على تسجيل المزيد من الأهداف وكسر العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات العشر القادمة.