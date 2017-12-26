العقدة تستمر.. قطر لم تفز على العراق في كأس الخليج منذ 33 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب العراقي فوزه الخامس في بطولات الخليج على قطر، بعد أن تغلب أسود الرافدين على المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف وحيد، لتتواصل العقدة التي استمرت لـ33 عاما دون أن تفوز قطر على العراق في كأس الخليج.

فعلى أرضية ملعب "نادي الكويت"، تقدم المنتخب القطري عند الدقيقة 17، قبل أن يتعادل العراق عند الدقيقة 46 عبر علي عطية، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، تمكن أسود الرافدين من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب علي فيصل، عند الدقيقة 65 من عمر اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح المنتخب العراقي.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني، الذي فاز بدوره بهدف نظيف على اليمن، ليصل الفريقان إلى النقطة الرابعة، في حين تجمد رصيد قطر عند النقطة الثالثة.

ولم ينجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز على العراق في بطولات الخليج منذ عام 1984، حين فاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في خليجي 7 الذي أقيم في عمان، في الوقت الذي حقق فيه المنتخب العراقي فوزه الخامس على قطر في بطولات الخليج.