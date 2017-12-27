ليفربول يتعاقد مع المدافع الهولندي فان دايك بصفقة قياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي ليفربول توصله لاتفاق مع ساوثهامبتون من أجل ضم المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، على أن ينتقل اللاعب لـ"الريدز" مطلع يناير/كانون ثاني المقبل، عند فتح سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا، في صفقة قالت الصحف الإنجليزية إنها ستكلف الفريق الأحمر 75 مليون جنيه إسترليني.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية صورة اللاعب الهولندي وهو يحمل قميص ليفربول وكتب "نعلن عن توصلنا لاتفاق مع ساوثهامبتون على انتقال فيرجيل فان دايك".

وقال النادي الإنجليزي العريق في خبر نشره عبر صفحته الرسمية "سينتقل اللاعب رسميا إلى ملعب أنفيلد في 1 يناير/كانون ثاني من عام 2018، عندما يتم فتح سوق الانتقالات الشتوية".

وأشارت الصحف الإنجليزية إلى أن صفقة المدافع الهولندي كلفت ليفربول 75 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب المائة مليون دولار أمريكي) وهي الصفقة التي قد تكون الأغلى لمدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فان دايك قريبا من الانتقال للفريق الأحمر خلال الصيف الماضي، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح حينها، لتكتمل في الشتاء بعد المعاناة التي يعيشها ليفربول خلال الموسم الحالي على المستوى الدفاعي.