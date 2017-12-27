بالأرقام.. في أي مركز كان سيكون ليفربول "بدون صلاح"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تألق النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجل 15 هدفا وصنع سبعة أهداف لزملائه كان آخرها هدفين في المباراة الأخيرة للفريق أمام سوانزي سيتي، الثلاثاء، فكم نقطة كان سيخسر ليفربول لو لم يكن صلاح مع الفريق وأي مركز كان ليحتل؟

يحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 38 نقطة، وكان سيحتل المركز العاشر لو لم يكن الفرعون حاضرا مع الفريق، إذ كان سيخسر الفريق سبع نقاط ليحقق 25 نقطة وهو نفس رصيد صاحب المركز العاشر حاليا، نادي واتفورد.

سجل صلاح أول أهدافه في الدوري في الجولة الأولى أمام واتفورد، ليهدي فريقه نقطة التعادل في تلك المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لمثلهم بين الفريقين.

أما المباراة الثانية التي كان فيها هدف النجم المصري مؤثرا، فكانت أمام بيرنلي، إذ انتهت المباراة بهدف لمثله بين الفريقين وسجل صلاح حينها هدف "الريدز" الوحيد.

وفي مباراة ليفربول مع ليستر سيتي، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كان صلاح صاحب الهدف الأول في تلك المواجهة، ولولا هدفه لخسر ليفربول نقطتين هامتين.

وكان الفرعون المصري على الموعد حين لعب فريقه أمام تشيلسي، وسجل هدف الليفر الوحيد في تلك المواجهة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ليهدي صلاح نقطة أخرى لفريقه الذي كان قريبا من الفوز لولا هدف البرازيلي ويليان.

وفي "ديربي ميرسي سايد"، سجل صلاح هدف ليفربول الوحيد بطريقة مميزة، في المباراة التي انتهت بتعادل الجارين بهدف لمثله، كما وضع النجم المصري بصمته في مباراة فريقه أمام أرسنال والتي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهم، إذ سجل الهدف الثاني لليفربول في تلك المواجهة.

وسجل صلاح أهداف في مباريات انتهت بنتائج عريضة للريدز، حين سجل هدفين أمام ستوك سيتي وانتهت المواجهة بثلاثة أهداف نظيفة لليفربول، ووضع بصمته أمام بورنموث حين سجل هدفا في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لفريقه، ووقع على هدفين أمام ويست هام يونايتد، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل هدفين في مباراة فاز فيها فريقه على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف نظيفة، وسجل هدفا أمام أرسنال في مباراة الذهاب التي انتهت برباعية نظيفة للريدز.

ولم يغب صلاح حتى عن المباريات التي خسر فيها فريقه، وسجل هدفا أمام توتنهام في المباراة التي انتهت بهزيمة الريدز برباعية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن النجم المصري يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي "البريميرليغ" خلف المهاجم الإنجليزي هاري كين بثلاثة أهداف.