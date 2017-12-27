هيكتور كوبر: محمد صلاح يمتلك مؤهلات اللعب مع ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، أن النجم المصري محمد صلاح يستطيع اللعب مع ريال مدريد مشيدا بدوره البارز في مساعدة مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال كوبر لصحيفة ماركا الإسبانية خلال تكريمه ضمن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي كأفضل مدرب في العالم العربي "إنه نجم الفريق بلا أي شك، ولكننا تأهلنا إلى كأس العالم بفضل مجهود الفريق ككل وذلك يشمل صلاح".

وأضاف كوبر "صلاح لاعب جيد جدا ويمتلك القدرة على اللعب لريال مدريد بلا شك"، وأشاد المدرب الأرجنتيني بقدرات صلاح الفنية وسرعته. ومساندته الدفاعية.

ونجح المدرب السابق لفالنسيا وإنتر ميلان بقيادة المنتخب المصري للتأهل إلى كأس العالم في روسيا، بعد غياب استمر لأكثر من 28 سنة عن المونديال.

وكان صلاح قد سجل هدفين في المباراة الحاسمة أمام منتخب الكونغو، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد ليضمنوا التأهل إلى كأس العالم.

يذكر ان تقاريرا صحفية عدة ربطت اسم النجم المصري بالانتقال للفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بفضل تألقه مع ليفربول خلال الموسم الحالي.