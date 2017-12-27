لقطات لا تنسى من "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر ميلان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي ميلان بغريمه التقليدي إنتر ميلان في "ديربي الغضب"، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا، في مباراة تحمل ذكريات جميلة لعشاق كرة القدم حول العالم بفضل النجوم الكثر الذي شاركوا فيها عبر التاريخ، نستعرض لكم لقطات لا تنسى من ديربي ميلان.
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