عُمان والإمارات إلى المربع الذهبي لخليجي 23.. والسعودية تكسب جيلا واعدا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق منتخب سلطنة عُمان فوزه الأول في تاريخ كأس الخليج على نظيره السعودي بعد أن فاز عليه بهدفين نظيفين، ليعبر إلى الدور نصف النهائي لخليجي 23 والمقام في الكويت، كمتصدر للمجموعة الأولى في الوقت الذي لحق به منتخب الإمارات بعد تعادله سلبيا مع الكويت، كثاني المجموعة.

فعلى أرضية ملعب نادي الكويت، انتهى الشوط الاول سلبي النتيجة بين الفريقين، قبل أن يسجل المنتخب العماني الهدف الأول عند الدقيقة 58 عبر اللاعب السعودي خالد عبد الباقي بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف الأحمر العماني الهدف الثاني، عند الدقيقة 77 عبر سعيد الرزيفي، لينهي آمال الأخضر السعودي بالوصول إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

من جانبه، تعادل منتخب الإمارات سلبيا مع الكويت ليحجز مقعدا له في المربع الذهبي، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، في الوقت الذي تصدرت فيه عمان المجموعة برصيد 6 نقاط في الوقت الذي تجمد فيه رصيد السعودية عند النقطة الرابعة.

وحقق المنتخب العماني فوزه الأول على المنتخب السعودي في بطولات الخليج، إذ كان التعادل الوحيد بين المنتخبين حدث في خيلجي 19، قبل أن تتفوق عمان بركلات الترجيح.