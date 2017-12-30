بعضها قد يصدمك.. إليك أغرب تصريحات نجوم كرة القدم في 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار نجوم ومدربو كرة القدم حول العالم الجدل ببعض التصريحات غير المتوقعة خلال عام 2017، فكان بعضها مضحكا والآخر مستغربا، نستعرض لكم أغرب 10 تصريحات في عام 2017.

رونالدو: "أنا أكثر لاعب متكامل"

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه: "لا يوجد لاعب متكامل مثلي في العالم، فأنا ألعب جيدا بالقدمين، كما أنني سريع وقوي وجيد بضربات الرأس وأسجل الأهداف وأصنعها"، وقال أيضا: "لا أعتقد أنني رأيت لاعبا أفضل مني مطلقا لقد كنت مقتنعا دائما أنه لا يوجد من يستطيع أن يقوم بما أقوم به".

مارادونا يرد على رونالدو

رد الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا على تصريحات رونالدو بأنه لم ير أفضل من نفسه في التاريخ، قائلا: "قل له أن يكف عن المزاح".

ميسي عن صداقته برونالدو

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لا يعرف إن كان سيصبح صديقا لرونالدو في المستقبل وقال: "تبنى الصداقة عبر قضاء وقت مع شخص كي تعرفه ويعرفك، لا توجد أي علاقة بيننا وذلك لأننا لا نلتقي إلا في مناسبات توزيع الجوائز، لا أعرف ما إذا كانت ستنشأ صداقة بيننا في المستقبل".

إبراهيموفيتش: "لقد قمت بتحديث رقمي"

بعد أن انتقل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى مانشستر يونايتد قادما من إيفرتون الصيف الماضي، تم منحه الرقم "9"، وهو رقم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فقام الأخير بنشر صورة قميصه الجديد وعليه الرقم "10"، وقال: "لم أرحل أبدا لكنني قمت بتحديث رقمي".

زيدان لا يتخيل الليغا بدون برشلونة

طالب أبناء إقليم كتالونيا بالانفصال عن إسبانيا، وقاموا بإجراء استفتاء لتحقيق ذلك، وكان برشلونة مهددا بالحرمان من اللعب في الدوري الإسباني، ليرد مدرب ريال مدريد على هذه الحادثة قائلا: "لا يمكن أن أتخيل الليغا بدون برشلونة".

جوردي ألبا سعيد برحيل نيمار

أكد الظهير الإسباني الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا أن نيمار لاعب عظيم لكن رحيله كان أفضل بالنسبة له، مضيفا: "كما قلت سابقا، أصبح لدي مساحة أكبر للجري وبكل صدق بالنسبة لي، لقد كان رحيله أفضل".

فورلان يشبه ألفيش بـ"العاهرة"

تشاجر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مع زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني، على تسديد ركلة جزاء في الدوري الفرنسي، ليقوم ألفيش برفض منح الكرة لكافاني ومنحها لنيمار، وهو الأمر الذي علق عليه النجم الأوروغياني السابق دييغو فورلان قائلا: "ما لا يمكن فهمه هو تصرف ألفيش، فقد رفض منح الكرة لكافاني وأعطاها لنيمار كأنه عاهرته".

ألفيش يرد على فورلان

رد ألفيش على إهانة فورلان قائلا: "لقد قمت بتسديد آخر ركلة حرة مباشرة وسجلتها، لذلك عليك أن تغلق فمك وتكف عن استخدام اسمي لإثارة الجدل".

مدرب غريميو: يقارن بينه وبين رونالدو

أثار مدرب غريميو البرازيلي، ريناتو غاوتشو، الجدل قبل مباراة فريقه مع ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، حين قال: "أنا معجب به، لكن من السهل لأولئك الذين لم يتابعوني ألعب أن يقدموا التحية لرونالدو فقط".

مدرب الجزيرة يحفز لاعبيه بالبلاي ستيشن

حفز مدرب الجزيرة الإماراتي، الهولندي هينك تن كات، لاعبيه على طريقته الخاصة قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية حين قال لهم إنهم سيواجهون اللاعبين الذين كانوا يعرفونهم فقط على "البلاي ستيشن".