محمد صلاح يقود ليفربول لقلب الطاولة على ليستر سيتي ويقترب من كين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد النجم المصري محمد صلاح، ناديه ليفربول للفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، وهي المرة الثانية التي يسجل الفرعون المصري هدفا يرجح كفة "الريدز" أمام الثعالب بعد مباراة الذهاب التي انتهت بثلاثة اهداف مقابل هدفين لصالح ليفربول.

فعلى أرضية ملعب "أنفيلد"، تقدم الضيوف مبكرا، عند الدقيقة الثالثة عبر المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، قبل أن يبدأ الضغط على مرمى ليستر من قبل مهاجمي "الريدز" لكن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم ليستر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرعون المصري هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 52، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على "الثعالب"، بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، وصل ليفربول إلى نقطته رقم 41، في المركز الرابع وعلى بعد نقطتين من صاحب المركز الثالث، مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن قفز تشيلسي للمركز الثاني بفوزه على ستوك سيتي بخماسية نظيفة ووصل إلى النقطة رقم 45.

أما صلاح، فقد سجل هدفه رقم 17 في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي ليصبح على بعد هدف وحيد من متصدر ترتيب الهدافين، الإنجليزي هاري كين.

يذكر أن النجم المصري كان قد سجل هدفا في مباراة الذهاب بين الفريقين والتي انتهت بثلاثة اهداف مقابل هدفين لصالح ليفربول.