صلاح يتفوق تهديفيا على 10 فرق إنجليزية و9 إيطالية من ضمنهم روما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل النجم المصري محمد صلاح إلى هدفه رقم 23 مع ليفربول خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، ليتجاوز عدد أهدافه، تلك التي سجلتها 10 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعادل عدد أهداف فريق ستوك سيتي، وذلك بعد أن سجل هدفين أمام ليستر سيتي، السبت.

ووصل الفرعون المصري إلى هدفه رقم 23 ليتفوق على كل من بيرنلي (18 هدف) وهدرسفيلد تاون بنفس الرصيد من الأهداف، وبرايتون (15 هدفا) وبورنموث (20 هدفا) وساوثهامبتون (20 هدفا) ونيوكاسل (19 هدفا) وكريستال بالاس (18 هدفا) وويست هام يونايتد (22 هدفا) وسوانزي سيتي (13 هدفا) وويست بروميتش ألبيون (14 هدفا).

سجل صلاح 17 هدفا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، كما وضع بصمته على ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا، ليثبت أنه أحد أفضل الصفقات خلال الصيف الماضي إن لم يكن الأفضل.

وفي الدوريات الأخرى يتفوق الفرعون المصري على 12 فريقا في الدوري الإسباني، منهم إشبيلية، ويبعد بفارق سبعة أهداف فقط عن عدد أهداف ريال مدريد خلال الموسم الحالي من "الليغا".

وسجل صلاح أهدافا أكثر من تسعة فرق في الدوري الإيطالي، منهم نادي روما، الذي كان يلعب فيه خلال الموسم الماضي.