مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس ويخسر نجميه في "أسبوع الإصابات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –أوقف كريستال بالاس سلسلة انتصارات مانشستر سيتي، والتي استمرت لـ19 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فرض عليه التعادل السلبي، في المواجهة التي شهدت إصابة أربعة لاعبين منهم نجمي السيتي، في الأسبوع الذي شهد إصابة عدة نجوم في "البريميرليغ" ليكون "أسبوع الإصابات".

وأفشل كريستال بالاس مخططات المدرب الإسباني بيب غوارديولا في معادلة رقمه الشخصي الذي حققه مع بايرن ميونخ حين فاز في 20 مباراة متتالية، ليفرض عليه التعادل السلبي وينهي سلسلة انتصاراته.

وأضاع الفريق اللندني المتواضع فنيا مقارنة بـ"مواطني مانشستر" ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، كانت ستكلف السيتي أول هزيمة له خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تقف خسائر السيتي عند النقطتين، بل خسر أيضا جهود نجمه البرازيلي غابرييل خيسوس الذي غادر أرضية الملعب مصابا وباكيا في الشوط الأول، بالإضافة إلى النجم البلجيكي كيفن دي بروين الذي خرج على نقالة في الشوط الثاني من المباراة.

وشهد هذا الأسبوع إصابة عدد كبير من النجوم، فقد أصيب اللاعب البجيكي لمانشستر يونايتد روميلو لوكاكو إصابة خطرة، وتعرض النجم المصري ممحمد صلاح لإصابة طفيفة، كما أعلن اليونايتد إصابة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وغيابه عن الملاعب لأربعة أسابيع، بالإضافة إلى إصابة لاعبين من جانب كريستال بالاس.

يذكر أن السيتي وصل لنقطته رقم 59، ليوسع الفارق مع صاحب المركز الثاني، تشيلسي إلى 14 نقطة، ومع اليونايتد إلى 15 نقطة.