رغم الانتقادات.. مانشستر يونايتد يقدم أفضل 21 جولة منذ رحيل فيرغيسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يتعرض المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، لحملة لنتقادات شرسة من قبل الصحف الإنجليزية ومشجعي فريق "الشياطين الحمر"، بسبب سوء مستوى اليونايتد وتراجع نتائجه في آخر ثلاث جولات بعد أن تعادل في آخر ثلاث مواجهات، ولكن الأرقام تشير إلى أن قطب مانشستر الأحمر حقق أكبر عدد من النقاط في 21 جولة منذ رحيل المدرب الإسكتلندي الأسطوري، السير أليكس فيرغيسون في موسم 2012/2013.

حقق اليونايتد 44 نقطة حتى الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن فاز في 13 مباراة وتعادل في خمس، وخسر في في ثلاث.

أما الموسم الماضي، فحقق أبناء مانشستر، 40 نقطة في 21 جولة، وحصدوا 34 نقطة بنفس عدد الجولات من موسم 2015/2016، و37 نقطة في موسم 2014/2015، ونفس العدد من النقاط في موسم 2013/2014، وهو أول موسم يلعبه اليونايتد بعد رحيل فيرغيسون.

وكان الشياطين الحمر قد توجوا بلقب موسم 2012/2013، وكان ذلك الموسم الأخير للمدرب الإسكتلندي الشهير، وحصدوا حينها 52 نقطة في 21 جولة.

ورغم هذه الأرقام ودلالاتها، إلا أن جماهير اليونايتد غير راضية عن المستوى الذي يقدمه فريقها، فقد كانت تتمنى أن ينافس "زعيم إنجلترا محليا" على لقب الدوري خلال الموسم الحالي، لكن ذلك لم يحدث بسبب تألق مانشستر سيتي وابتعاده بفارق 14 نقطة (مؤقتا) عن اليونايتد وبسبب تذبذب مستوى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وتراجعه في الآونة الأخيرة.

يذكر أن مانشستر يونايتد تعادل في آخر ثلاث مباريات له في "البريميرليغ"، وكان آخرها سلبيا أمام ساوثهامبتون على أرضه وبين جماهيره، السبت.