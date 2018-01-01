لاعب ليفربول يصنع إنجازا تاريخيا لبلاده في الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف ليفربول فوزا صعبا من مضيفه بيرنلي، بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، وشهدت هذه المباراة حدثا بارزا، حين سجل اللاعب الإستوني راغنر كلافان هدفه الأول مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليجعل إستونيا الدولة رقم 97 التي يسجل منها لاعب في "البريميرليغ".

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "تيرف مور"، تقدم الضيوف عند الدقيقة 61 عبر اللاعب السنغالي ساديو ماني، قبل أن يتعادل بيرنلي عبر اللاعب الآيسلندي يوهان غودموندسون عند الدقيقة 87.

وبينما كانت تتجه المواجهة للتعادل، ظهر اللاعب الإستوني وسجل هدف الفوز لليفربول في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، وصل ليفربول إلى نقطته رقم 44، ليتساوى مع مانشستر يونايتد، الذي سيلعب مباراته مع إيفرتون في وقت لاحق الإثنين.

وسجل كلافان اسم بلاده في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أصبح أول لاعب إستوني يضع بصمته التهديفية في الـ"بريميرليغ".