بعد ثلاثة تعادلات.. مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بفوزه على إيفرتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، ليقلص الفارق إلى 12 نقطة مع المتصدر، مانشستر سيتي، ويسترجع المركز الثاني مؤقتا من تشيلسي، الذي سيواجه أرسنال في "ديربي لندن"، الأربعاء.

فعلى أرضية ملعب "غوديسون بارك"، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، قبل أن يفتتح الفرنسي أنتوني مارسيال التسجيل لليونايتد عند الدقيقة 57، ليسجل هدفه الثالث في مرمى قطب مدينة ليفربول الأزرق عبر تاريخ مشاركاته، قبل أن يضيف الإنجليزي جيسي لينغارد الهدف الثاني عند الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، وصل الشياطين الحمر إلى النقطة رقم 47، ليفضوا الشراكة مع ليفربول ويسترجعوا المركز الثاني من تشيلسي، كما أنهم قلصوا الفارق مع مانشستر سيتي من 15 نقطة إلى 12.

واستعاد اليونايتد نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات في الجولات الثلاث الماضية، أمام ليستر سيتي وبيرنلي وساوثهامبتون، ليسترجع لاعبو الفريق الأحمر الثقة بأنفسهم وفي قدرتهم على تحقيق الانتصارات رغم الظروف الصعبة.

ويعاني فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من كثرة الإصابات، بعد تعرض لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو للإصابة في الجولة الماضية بالإضافة إلى إصابة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع العاجي إيريك بايي.

يذكر أن هدف لينغارد كان رقم 98 لليونايتد في مرمى إيفرتون عبر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتأجل تسجيل الهدف رقم 100 حتى الموسم القادم ربما، كما حقق فوزه رقم 35 على الفريق الأزرق.