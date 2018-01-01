محمد صلاح يغيب عن ليفربول للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يغيب النجم المصري محمد صلاح عن فريقه، ليفربول، للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، وذلك في مباراة "الريدز" امام بيرنلي، بسبب إصابة طفيفة تعرض لها في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي.

ولعب الفرعون المصري 21 مباراة مع فريقه خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ"، مسجلا 17 هدفا، ليحتل المركز الثاني في ترتيب قائمة الهدافين بفارق هدف وحيد عن الإنجليزي هاري كين.

وسيفتقد ليفربول أيضا لخدمات اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يعاني من إصابة طفيفة أيضا، ليشارك اللاعب الإنجليزي آدم لالانا بدلا منه.

ولا تبدو إصابة صلاح خطرة، إذ أكدت مصادر إعلامية مقربة من نادي ليفربول أنه سيكون جاهزا للمشاركة في الجولة المقبلة والتي سيواجه بها الفريق نظيره مانشستر سيتي.